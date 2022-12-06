«التموين»: توريد 37 ألف طن أرز شعير لـ21 موقعًا في كفر الشيخ

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

متابعة مواقع توريد الأرز

وأوضح «الهابط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقًا لتوجيهات محافظ الإقليم.

توريد 37 ألفًا و96 طن أرز

وأشار «الهابط»، إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأنه قد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم، وحتى صباح يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، نحو 37 ألفًا و96 طنًا و773 كجم.

المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بلغت 274 ألف فدان

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تأتي كثالث محافظات الجمهورية من حيث إنتاج محصول الأرز، وبلغت المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة هذا العام 274 ألف فدان، سواء من الأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة.