ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصرين إجراميين في كفر الشيخ

ألقت وحدة البحث الجنائي بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، القبض على شخصين من ذوي المعلومات الجنائية، بحوزتهما كمية من جوهر مخدر الحشيش، وذلك أثناء ترويجهما للمواد المخدرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق.

ضبط عاطلين أثناء ترويجهما للمخدرات

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إشارة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام عناصر الشرطة السرية بمركز شرطة دسوق، من رصد عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية يقومان بالترويج للمواد المخدرة داخل دائرة مركز شرطة دسوق، وعقب قيام ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق بتأكيد المعلومات جرى إعداد خطة أمنية لضبط المتهمين.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهمين من قبل وحدة البحث الجنائي، أمكن ضبط المتهمين حال ترويجهما للمواد المخدرة، وتبين أن المتهم الأول «ع.ع.ع.ع»، عاطل، ومقيم بقرية العجوزين التابعة لدائرة المركز، والثاني «م.ع.م.ا»، من ذوي المعلومات الجنائية، ليجري اقتيادهم إلى مركز شرطة دسوق.

ضبط مواد مخدرة

وبتفتيش المتهمين عُثر بحوزة الأول على 500 جرام من مخدر الحشيش، و5 فرش حشيش، إضافة إلى مبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدم في الترويج للمواد المخدرة، وبحوزة المتهم الثاني على 1200 جرام حشيش، و12 فرش حشيش، وسلاح أبيض «سكين».

وحُرر بالمضبوطات محضر رقم 18545 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.