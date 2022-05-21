إعادة فتح كنيسة التجلي بدير سانت كاترين أمام حجاج الروم الأرثوذكس

كنيسة التجلي بدير سانت كاترين هي أحد المعالم الدينية والتاريخية بالمكان، ويقصدها الجميع سواء سياحا أو حجاجا، خاصة أنها تحتفظ بأكبر عدد من الأيقونات القديمة التي ترجع إلى القرن السادس الميلادي حتى القرن العشرين، وعددها 2000 أيقونة.

وفي عام 2019 ظهر وباء كورونا المستجد، ما ترتب عليه إغلاق الكنيسة أمام الجميع باستثناء الرهبان الذين كانوا يؤدون الصلاة وحدهم داخل الكنيسة، وقال اللواء خيري حسين رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى فتح الكنيسة في شهر ديسمبر من العام الماضي أمام الزوار وعلى فترات قصيرة، وتم فتح كنيسة التجلي لزيارتها في الأوقات الرسمية والتي تبدأ من 8.30 صباحا حتى 11.30 كل يوم.

عودة الصلاة لطائفة الروم الأرثوذكس

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أنه بعد إغلاق دام أكثر من عامين بسبب وباء كورونا أمام الحجاج من طائفة الروم الأرثوذكس، وافقت إدارة دير سانت كاترين على إعادة فتح الكنيسة للصلاة لحجاج الطائفة داخل دير سانت كاترين من الساعة 5 حتى 7 صباحا، ومن 4 حتى 6 مساءا.

وتابع، بأن الرهبان سيؤدون الصلاة مع الحجاج الذين يتوافدون على المدينة من كل مكان في العالم، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح الكنيسة للصلاة سيساعد على زيادة أعداد الوافدين إلى المدينة، خاصة من يقومون بالحج، حيث تعتبر الصلاة داخل كنيسة التجلي أحد طقوس وشعائر الحج المسيحي طائفة الروم الأرثوذكس.

تاريخ كنيسة التجلي

من جانيه، قال الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار بمدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن الكنيسة الكبيرة بالدير يطلق عليها كنيسة التجلي، أو كنيسة القديسه كاترينا، مشيرا إلى أنها بنيت في القرن الثالث الميلادي في عهد إنشاء الدير على طراز البازليكا المعماري.

وتابع بأن الكنيسة تحوي النارتكس أي المدخل المستعرض، وداخلها يوجد جناح أيمن وأيسر يفصلان بين بهو الكنيسة بـ12 عمودا ترمز إلى شهور السنة، مضيفا أن الكنيسة ذات قيمة كبيرة لطائفة الروم الأرثوذكس وسوف يقوم الرهبان لأول مرة منذ عامين بالصلاة مع الحجاج من طائفة الروم الأرثوذكس.