وظائف برواتب تصل إلى 2800 جنيه.. لا تشترط الخبرة

تعلن وزارة الشباب والرياضة، بشكل يومي، العديد من الوظائف للشباب والخريجين في مختلف الشركات والأماكن، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة التي تم الإعلان عنها منذ ساعات، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وجاءت تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة كما يلي:

أعلنت شركة اتصال إنترناشونال حاجتها للتعيين لوظيفة التالية:

1- خدمة عملاء (لشركة فوري)

مكان العمل: العباسية (القاهرة)

شروط التقديم على الوظيفة

ويشترط توافر تلك الشروط في المتقدمين لشغل الوظيفة وفقا لما كشفته وزارة الشباب وهي كما يلي:

1- يشترط الحصول على مؤهل عالٍ.

2- أن يكون الحد الأقصى حد للسن 35 سنة.

4- لا يشترط توافر الخبرة في المتقدمين.

مميزات الحصول على الوظيفة

الحصول على راتب شهري يصل إلى 2800 جنيه (2400 ثابت + 400 متغير) + 250 حوافز.

الحصول على يومين إجازة أسبوعيا·

شيفتات متغيرة (8 ساعات)·

يتيح العمل الحصول على تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم للوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الشباب، يرجى ملء تلك الاستمارة.

كما يمكن التسجيل للحصول على الوظائف من خلال التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر.