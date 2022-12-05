بمرتبات تصل لـ4500 جنيه.. وظائف جديدة من «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات

أعلنت الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، عددا من الوظائف الخالية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتواصل «الوطن» تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات ودون مؤهل لجميع المجالات والتخصصات، وفيما يلي اليوم التوظيفي المفتوح لشركة القزاز، يوم الاثنين المقبل، من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3مساء.

1- عمال مخازن (من سكان العبور أو من المحافظات لتوافر السكن والوجبات)

2- سوبر فايزر للفروع

3- قصاص شاورما

4- مساعدين شيفات (خبرة من 3 الى 5 سنوات)

5- شيف فول وطعمية (خبرة من 3 الى 5 سنوات)

6- شيفات سخن (شرقي وغربي)

7- كابتن أوردر (خبرة بمجال المطاعم)

8- ويتر (خبرة وبدون بمجال المطاعم) نقبل طلاب المنازل فقط والخريجين

9- استيورد (خبرة و بدون) طلاب منازل وخريجين

10- أمن إدارى (مؤهل متوسط)

11- مساعد أمين مخزن

أماكن العمل للوظائف المطروحة

- وسط البلد

– مصر الجديدة

الشروط المشتركة:

• السن من 18 سنة إلى 40 سنة

• موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق للمقبولين في الوظائف

• الوظائف الإدارية يحدد الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية.

• الراتب من 2200 إلى 4350 حسب كل وظيفة داخل المطعم.

• نسبة (كابتن اوردر - ويتر) + وجبة.

• عدد ساعات العمل 8 ساعات باستثناء الأمن 12 ساعة منها الراحة و3 وجبات.

• تأمين طبي واجتماعي.

• يوم إجازة في الأسبوع.

• إجازات سنوي وبدل راحات.

• يوجد سكن للمغتربين.

طرق التقدم للوظائف المتاحة

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/NT8c1HA8um

عنوان التقدم للوظائف كما يلي:

163شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس بعد بنك QNB، يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022.

ويمكن الاستفسار من خلال الاتصال على: 01016333568، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tinyurl.com/27977nwy