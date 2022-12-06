وظائف حكومية بالتأمين الصحي الشامل.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر بوابة الوظائف الحكومية التي يشرف على تنفيذها جهاز التنظيم والإدارة، حاجة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لعدّة وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي «مدير عام»، والمستوى الوظيفي العالي «رئيس إدارة مركزية».

وجاءت تفاصيل هذه الوظائف كما يلي:

بيانات الوظائف

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: جهات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وصف الوظائف: وظائف قيادية بالمستوي الوظيفي «مدير عام»، وبالمستوى الوظيفي العالي «رئيس إدارة مركزية».

مهارات المرشحين للوظائف

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهازالمركزي لـ التنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

-الإلتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل.

شروط المتقدمين للوظائف

شروط المؤهل: مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، بالنسبة للموظفين بالجهازالإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عاليه طبقا للمدة المطلوبة لشغل الوظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة.

2- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

3- مقترح وافٍ لتطويرالوظيفة «نسخة ورقية» CD، على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من 8 ملفات أصل + 7 صور، مدونا على كل ملف «اسم المتقدم، وجهة العمل، والوظيفة المراد التقدم إليها، ورقم التليفون»، وأن يرفق بالملفات «8 صور شخصية» حديثة مقاس 4*6، و8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، وتقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر ولمدة 30 يوما، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/12/2022 وحتى الثلاثاء 3/1/2023 ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

زإرشادات للمتقدمين للوظائف

على راغبي التقدم لشغل الوظيفة الحصول على نموذج طلب من الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة الكائن في «24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة».