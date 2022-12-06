حفر 80 بئرًا للمياة الجوفية في مطروح.. تخدم 800 أسرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح اليوم الثلاثاء، الانتهاء من حفر وتنفيذ 80 بئرًا لخدمة 800 أسرة من الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في محافظة مطروح، بتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وقالت فاطمة أنور، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، في بيان، إنه جري تنفيذ 80 بئرًا في 5 قرى بمراكز محافظة مطروح، حيث شملت قرى أبوغليله وأبوسطيل وعلم حرش والشبيكات في مركز ومدينة سيدي براني، وقرية بقبق بمركز ومدينه السلوم.

رعاية الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية تسعى إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في قرى مطروح ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا في مجتمعنا.

وأشاد «شعبان»، بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة مطروح، منوها إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة من خلال البحث الميداني الذي تقوم به مكاتب الجمعية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

دعم قرى ونجوع مطروح

ولفت إلى أن الأورمان تدعم الأسر الأكثر احتياجا على مدار العام من توزيع لحوم ومواد غذائية وحفر آبار وعمل وصلات مياه للمنازل، وغيرها من المشروعات الخيرية في قرى ونجوع مراكز مطروح.