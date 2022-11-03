نائب رئيس جمعية الأورمان: وفرنا 220 ألف مشروع.. ونستهدف 500 ألف أخرى الفترة المقبلة (حوار)

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى، إن «التحالف يتكوّن من 24 جمعية ومؤسسة خيرية، إضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، ويتميز بالتنوع بين الأعضاء، وبالتالى بين الخدمة المقدمة للمواطن».

وإلى نص الحوار:

ما أبرز أوجه التعاون بين الجمعية والتحالف؟

- التحالف الوطنى يتكون من 24 جمعية ومؤسسة خيرية، إضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، ولعل أبرز مجالات التعاون التى تمثل الهدف الأساسى من تدشينه، هو تحقيق الاشتراكية ومنع ازدواج تقديم الخدمة، وإنشاء قاعدة بيانات قوية للعمل من خلالها، حيث يتم الاستعانة بهذه البيانات من قبل الدولة كذلك فى أى مبادرات.

فى رأيك.. ماذا أضاف التحالف لمجال الحماية الاجتماعية عموماً؟

- يتميز التحالف بالتنوع بين الأعضاء، وبالتالى بين الخدمة المقدمة للمواطن، ويعمل بتوجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى على ملفين مهمين جداً، الأول: ملف الحماية الاجتماعية، والثانى: التمكين الاقتصادى، أما بالنسبة للحماية الاجتماعية تمكن من تحقيق الدعم لعدد كبير من الأسر، حيث تم توفير دعم نقدى لـ420 ألف أسرة، وغذاء لـ5 ملايين أسرة، إضافة إلى عمل قوافل مجمعة من جميع أعضاء التحالف، تشمل جميع التخصصات، سواء كانت طبية أو مساعدات عينية أو توعوية.

محمود فؤاد: «الحماية الاجتماعية» و«التمكين الاقتصادى» أبرز ملفات العمل

ما الفئات المستهدفة بالتمكين الاقتصادى؟

- الفئات المستهدفة هى كل مواطن لديه قدرة على العمل والدخول فى سوق العمل، وفكرة التمكين الاقتصادى فى حد ذاتها تتماشى مع أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وهى عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات فقط، بل نقل المواطن من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج ودمجه فى سوق العمل بتوفير هذه المشروعات لهم، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ حوالى 500 ألف مشروع فى هذا الملف.

كيف يتم الوصول للمواطنين؟

- يتم الوصول للمواطنين من خلال قواعد البيانات، ونعمل من خلال جمعيات قاعدية، فنحن فى جمعية الأورمان لدينا 5400 جمعية قاعدية، كما توجد لدينا فرق متابعة، تتمكن من الوصول للمواطنين فى كل مكان على مستوى الجمهورية، وتعمل على دراسة الحالة بشكل دقيق للتحقق من استحقاقها للمساعدة أو المشروع أو أى نشاط من أنشطة «الأورمان»، إلى جانب دراسة العوامل المحيطة بالمستفيد حتى نتمكن من توفير مشروع مناسب لمهارته وبيئته المحيطة، وهو ما يساعد فى التسويق للمشروع، وفى ملف التمكين الاقتصادى تحديداً نسعى دائماً للوصول إلى المستفيد القادر على العمل بشتى الطرق الممكنة.

هل يتم تدريب المواطنين فى البداية قبل تسليم المشروعات؟

- نعم بكل تأكيد، وذلك بهدف أن يكون المواطن جاهزاً لتسلم المشروع والكسب من خلاله، فهذه التدريبات تؤدى إلى تعزيز موهبته الحرفية.

كم مواطناً تم تمكينه اقتصادياً، وكم عدد المستهدفين؟

- تم إلى الآن توفير 220 ألف مشروع للمواطنين الأكثر احتياجاً، ونستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء وتوفير 500 ألف مشروع للمواطنين والأهالى المستحقين.

أبرز المهن

أبرزها هى المهن الحرفية، كالحدادة أو النجارة وغيرهما من هذا القبيل، ونسعى بقدر الإمكان أيضاً إلى أن نساعد المرأة على الدخول إلى سوق العمل وليس فقط الرجال، والمرأة من أكثر الفئات التى تتسلم مشروعات من الأورمان، ويتم توفير مشروعات تتناسب مع المرأة كتوفير ماكينات خياطة على سبيل المثال وغيره.