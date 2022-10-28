جمعية الأورمان: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتميز بتنوع كبير

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إنّ قوافل «ستر وعافية 2»، ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال أعضائه المنتشرين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن التحالف يتكون من 23 جمعية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في 27 محافظة.

تنوع واختلاف

وأضاف فؤاد في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية نانسي نور، أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

وتابع نائب رئيس جمعية الأورمان: «من خلال قوافل ستر وعافية بمحافظة القليوبية، جمعنا 13 مؤسسة وجمعية لتغطية قافلة بالكامل، وجرى تنظيم قافلة في البحيرة قبلها، ونستهدف باقي المحافظات تباعا».

التشاركية في عمل المؤسسات

وأشار إلى أن الهدف من التحالف الوطني هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، لكنها أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.