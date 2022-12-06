إصابة 4 أشخاص في حوادث منفصلة بكفر الشيخ.. «لدغة ثعبان وتناول دواء بالخطأ»

أُصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث منفصلة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الفحوصات الطبية، والعلاج المطلوب.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث منفصلة.

وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، «ف.م.ف»، 25 عامًا، من مدينة كفر الشيخ، بجروح وكدمات في حادث انقلاب دراجة نارية، و«س.أ.أ»، 17 عامًا، من قرية الروضة، مصابة بتسمم نتيجة تناول دواء بطريق الخطأ، و«ي.م.ف»، 13 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلها إلى العناية، و«ع.م.أ»، 25 عامًا بتسمم، بسبب لدغة ثعبان.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.