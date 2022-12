روبرت باتينسون يعود للسينما بـ«Mickey 17» في 2024.. منافسة شرسة مع 5 أفلام

كشف المخرج الحاصل على جائزة أوسكار بونج جون، أن موعد طرح فيلمه الأحدث «Mickey 17» بطولة روبرت باتينسون، في دور السينما، يوم 29 مارس عام 2024، موضحا أنه ما يزال حاليا قيد الإنتاج.

والفيلم مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان «Mickey 7»، التي صدرت في فبراير 2022، ووصفها الناشر سانت مارتن بريس، بأنها «قصة إثارة ذهنية عالية».

ويلعب روبرت باتينسون من خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي «نيفلهايم»، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددا من الأخطار، رفقة فريق عمل يضم عدد من الممثلين، منهم: ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

فريق عمل فيلم «Mickey 17»

أعلنت شركة «وارنر برذرز»، أيضًا، عن بعض العاملين في الفيلم خلف الكاميرا، منهم مدير التصوير المرشح لجائزة الأوسكار داريوس خوندجي، إلى جانب مصممة الإنتاج المرشحة لجائزة الأوسكار فيونا كرومبي، والمونتير المرشح لجائزة الأوسكار يانج جين مو، مصممة الأزياء كاثرين جورج، ومشرف المؤثرات المرئية دان جلاس، بينما يتولى مؤلف الموسيقي كوري جنوبي جونج جاي-إيل العمل على الموسيقى التصويرية للفيلم.

«Mickey 17» يواجه منافسة شرسة مع 5 أفلام

يواجه فيلم «Mickey 17»، منافسة كبيرة مع عدد من الأفلام التي تم تحديد موعد عرضها في وقت مقارب لموعد الفيلم، من بينها الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة «Kung Fu Panda»، والجزء الثالث من سلسة أفلام الرعب «A Quiet Place» الذي يأتي بعنوان «A Quiet Place: Day One»، وفيلمي التصوير الحي من ديزني «Mufasa: The Lion King» و«Snow White»، بالإضافة إلى «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» الذي تم تحديد يوم 29 مارس 2024 لعرضه في السينمات.