روبرت باتينسون يكشف تفاصيل فيلم «The Batman»: ارتديت بدلة جورج كلوني

كشف الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون عدد من الكواليس المتعلقة بفيلم «The Batman»، وقال إنه ارتدى بذلة «الرجل الوطواط» التي ارتداها النجم جورج كلوني لأداء نفس الشخصية في فيلمه «Batman & Robin» الصادر عام 1997، أثناء خضوعه الاختبارات الأداء على الشاشة، حيث لم يكن لديهم في البداية بدلة جاهزة وكان عليه أن يرتدي واحدة أحد أفلام «باتمان» السابقة.

روبرت باتينسون عن بدلة جورج كلوني في «Batman & Robin»: ارتداؤها كان كابوسا

وقال روبرت باتينسون في تصريحات تلفزيونية، «الزي كان يبدو رائعا من الخارج، ولكن بدا وكأنه كابوس بالنسبة لي، لا يمكنني التحرك كنت أتعرق طوال الوقت، وكنت خائفًا من أنني لا أستطيع فعل أي شيء وأنا أرتديها، بدلتي ليست رائعة فقط لكنها أيضًا مصممة بشكل لا يصدق، حتى لو لعبت مشهد قتال به الكثير من الحركة، يمكنني التحرك بشكل جيد»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET».

ومر أبطال أفلام «باتمان» بعدد من التجارب السيئة مع البذلة الخاصة بالشخصية بسبب الطريقة التي قيّدت بها حركة الممثلين، أنهم لم يتمكنوا حتى من تحويل رؤوسهم إلى الجانب بسبب تصميمها، وذلك بخلاف تصميم البذلة الجديدة التي منحت «باتينسون» بالشعور بمزيد من الحرية.

روبرت باتينسون: الإعداد الجسدي لـ «باتمان» احتاج أشهر

وعلى الجانب الآخر، أشار «باتينسون» إلى أنه احتاج مجهود كبير ليعمل على البناء الجسدي للشخصية التي يقدمها في الفيلم، وحيث تطلب شهورًا لإعداد جسده للدور فكان يتبع نظام غذائي دقيق، حتى أنه كان «يعد رشفات الماء» قبل مشاهد التصوير، قائلا: «كان لدي حوالي ثلاثة أشهر قبل بدء الفيلم، وبعد ذلك كنت أمارس التمارين قبل وبعد العمل طوال الوقت».

وبدأ عرض فيلم «The Batman» في مجموعة كبيرة من دور العرض السينمائي حول العالم، خلال الأيام الماضية، وحظى بردود أفعال إيجابية من المشاهدين والنقاد حتى الآن، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات مرتفعة قد تصل لـ 150 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.