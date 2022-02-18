روبرت باتينسون قبل طرح «The Batman» بالسينمات: لا أستطيع مشاهدة أفلامي

أيام قليلة تفصل عشاق أفلام الأبطال الخارقين عن طرح الفيلم المنتظر «The Batman» للمخرج مات ريفز، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 4 مارس المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، روبرت باتينسون بجانب عدد من الممثلين زوي كرافيتز، آندي سيركيس وكولين فاريل.

وعبر روبرت باتينسون، الذي يؤدي شخصية «الرجل الوطواط» ضمن أحداث الفيلم عن خوفه من طرحه في دور العرض السينمائي، معترفًا بأنه من الصعب عليه مشاهدة أعماله الخاصة حتى أنه شاهد الفيلم بالكامل لأول مرة خلال الأسبوع الجاري مع صديقته سوكي ووترهاوس، قائلا: «كنت أشعر بالرعب، لم أشعر بهذا الخوف من أحد أعمالي منذ وقت طويل»، وذلك خلاء لقاء في البرنامج الحواري «جيمي كيميل لايف».

روبرت باتينسون: صديقتي بكت عند مشاهدة «The Batman».. وأنا لا استطيع مشاهدة أفلامي

وتابع الممثل الأمريكي في لقاء تلفزيوني، «أنا بحاجة إلى التوازن المثالي من السيروتونين لمشاهدة أفلامي الخاصة، أحتاج إلى التمرين لمدة ساعتين قبل ذلك، وأحتاج إلى كمية هائلة من السكر والكافيين حتى استطيع المشاهدة».

وعن رد فعل صديقته عارضة الأزياء سوكي ووترهاوس عندما شاهدت الفيلم للمرة الأولى، قال «رد فعلها غيّر الأمر برمته بالنسبة لي، لأنني متأكد من أنها ليست في العادة تشاهد أفلام الأبطال الخارقين، ورؤية الفيلم يجذب انتباهها طوال الوقت كان مهم بالنسبة لي، حتى أنها أمسكت بيدي ووضعتها على وجهها وشعرت بقليل من الدموع، وقلت وقتها مستحيل».

روبرت باتينسون: شعرت بالوحدة أثناء تصوير «The Batman»

وتحدث باتينسون عن الفترة التي قضاها في تصوير فيلم «The Batman» والتي كان يعاني فيها بوحدة شديدة على حد تعبيره، قائلا: «كانت طبيعة التصوير منعزلة نوعًا ما، ودائمًا ما تكون في الليل ومظلمة جدًا طوال الوقت، وشعرت كثيرًا بالوحدة» متابعا: «وأكون مرتدي البدلة طوال الوقت، لا يُسمح بالخروج من الاستوديو مرتديًا البذلة، لذلك بالكاد كنت أعرف ما كان يحدث في الخارج».