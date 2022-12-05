«الحياة» تستعرض جهود وزارة الداخلية في ضبط المواد المخدرة خلال شهر

تتواصل الجهود الأمنية للتصدى لجرائم الاتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة وتداعيات سلبية على المجتمع وخاصة الشباب، وقد أسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهما.

الجهود الأمنية لوزارة الداخلية

واستعرضت فضائية «الحياة» تقريرا للجهود الأمنية لوزارة الداخلية، إذ نجحت في ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، ومنها 4 أطنان من مخدر البانجو، وطنين من مخدر الحشيش و390 كيلوجراما من مخدر الأيس.

كمية من مخدر الاستروكس

كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط 307 كليو جرامات من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الاستروكس تزن نحو 163 كيلوجراما، وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تمكنت الأجهزة من ضبط 18 مليونا و414 ألف قرص مخدر من عقار الترمادول، وضبط 120 ألفًا و740 قرصا مؤثرًا على الحالة النفسية والعصبية.