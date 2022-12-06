جمعية الدراسات التاريخية: المصريون بدأوا الكتابة على العاج قبل الهيروغليفية

قال الدكتور بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إنّ المصري القديم عينه كانت راصدة لكل ما يدور حوله بصورة كبيرة ودقيقة، كما أنه حرص على توثيق كافة الملاحظات التي رصدها، وهو ما يميز الحضارة المصرية عن غيرها من الحضارات كونها حضارة موثقة، مشيرًا إلى أن عام 3200 قبل الميلاد شهد توحيد القطرين، كما أجمع العلماء وهو الوقت الذي تزامن مع ظهور الكتابة لدى المصري القديم.

الكتابة ظهرت قبل الكتابة الهيروغليفية

وأضاف الشماع في حوار على فضائية «dmc»، أن التاريخ بدأ مع بداية الكتابة والتوثيق عام 3200 قبل الميلاد، لذا سميت الأسرة الأولى في هذا الوقت تزامنًا مع ظهور الكتابة وبداية التوثيق للأحداث، لافتًا إلى أن العلماء يعتقدون أن الكتابة لم تظهر في ذلك التاريخ خاصة مع الاكتشافات التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي من العاج الخاص بفرس النهر، ومنقوش عليه بعض الرموز.

اكتشاف العاج بمنطقة أبيدوس

وأوضح عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أن اكتشاف العاج بمنطقة أبيدوس بالقرب من سوهاج، بيّن أن المصري القديم استخدم العاج كلافتة يتم ثقبها على شكل دائرة لينزل منها حبل ويتم تعليقها على الزجاجات والأواني والكتابة عليها بالرموز كأن يتم وضع اسم الملك أو الكاهن أو وزير ويرجع تاريخها إلة ما قبل الهيروغليفية.