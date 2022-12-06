«الداخلية» تضبط 56369 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 56369 مخالفة مرورية متنوعة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

نتائج المخالفات

(17510) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(177) مخالفة السير بدون تراخيص.

(11) دراجة نارية مخالفة.

(27) مخالفة موقف عشوائى.

(29) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 437 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (437) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.