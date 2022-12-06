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وفاة مصطفى سليم رئيس قسم الدراما بمعهد الفنون المسرحية

كتب:

إلهام زيدان
09:01 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى سليم

الدكتور مصطفى سليم

أعلنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وفاة الدكتور مصطفى سليم أستاذ الدراما، رئيس قسم الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية، عن عمر يناهز 52 عاما صباح اليوم بعد صراع مع المرض على مدار الأشهر الماضية. 

ونعت جبارة، سليم، قائلة في تصريح لـ«الوطن»: الأكاديمية فقدت قيمة وقامة كبيرة، وكذلك الساحة المسرحية، فقد كان مخلصا وجادا في عمله للمعهد رغم ظروفه الصحية الصعبة، وكان شخص محترم ووفي للطلبة، مصطفى سليم كان يعاني من صعوبة في المشى لكنه كان مصرا على حضور المحاضرات.

السيرة الذاتية لمصطفى سليم

يشار إلى أن مؤلف مسرح وأشعار، من مواليد 1970، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، بقسم الدراما والنقد المسرحي عام 1991، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراما والنقد المسرحي عام 1994، كما حصل على درجة الماجستير في فلسفة المسرح عام 2002. من بين أعماله ﻣﺴﺮﺣﻴات حلم ليلة صيف، وأحمس.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، رشحت الدكتور مصطفى سليم لجائزة الدولة في التفوق في عام 2023.

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.