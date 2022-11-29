وزيرة الثقافة تبحث التعاون مع العراق.. وتتلقى دعوة لحضور منتدى الحضارات العريقة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بمصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثقافي بين البلدين، حيث أكدت عمق العلاقات بين مصر والعراق، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، إضافة إلى التشابه الثقافي بين الشعبين المصري والعراقي.

منتدى الحضارات

وتلقت وزيرة الثقافة دعوة من الجانب العراقي، للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى الحضارات العريقة المنعقد في بغداد في الفترة من 4 الى 6 ديسمبر المقبل، والذي يأتي بمشاركة عدد من الدول، منها «اليونان، والصين، وإيران، وإيطاليا، وبيرو، وبوليفيا، وأرمينيا، والمكسيك».

العلاقات الثنائية بين مصر والعراق

وأكدت وزيرة الثقافة، أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين في مختلف أوجه التعاون الثقافي، من نشر وتوثيق ومعارض ومهرجانات فنية، وغيرها من المجالات.

وتناول اللقاء مناقشة فرص التعاون في الصناعات الثقافية والإبداعية، لما تملكه الدولتان من إرث حضاري وإبداعي كبير، كما ناقش الجانبان سبل الشراكات المستقبلية في الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة على أرض مصر.

ويهدف منتدى الحضارات، للحفاظ على التراث الثقافي للبلدان صاحبة الحضارة القديمة، وبحث سبل التعاون المشتركة لحماية التراث وتوثيقه وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب في عدد من القضايا الثقافية، وبحث الاستثمار في المنتجات الثقافية، والمحافظة على التراث العالمي، وتوجيه الاهتمام بالسياحة الثقافية.