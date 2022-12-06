فحص 720 ألف طالب في مبادرة الكشف على أمراض الأنيميا بالغربية

انطلقت فعاليات مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم.

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق فعاليات الحملة، في مدرسة السلام الخاصة للغات، المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية، واطمأن محافظ الغربية على توافر كافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، إلى جانب تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولاً بأول، وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم أثناء عملية التسجيل، مؤكدا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم لتنفيذ المبادرة والتي تستهدف فحص 720 ألف طالب من طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي داخل 1146 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.

120 فريقا طبيا يعملون في المبادرة

ومن جانبه أوضح الدكتور سيد جلال رئيس فرع التأمين الصحي بالغربية، أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم قياس الوضع الصحي لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، من خلال 42 فريقا طبيا تابعا لفرع التأمين الصحي بالغربية لفحص طلاب مدارس الحضر، بالإضافة إلى 78 فريقا تابعين لمديرية الصحة لفحص طلاب مدارس الريف، حيث يتم قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، بهدف الكشف عن مختلف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، مع تحويل الحالات الإيجابية لعيادات التأمين الصحي والبالغ عددها 10 عيادات للصحة المدرسية لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان والمتابعة لحالتهم الصحية بشكل مستمر.

تجهيز المدارس لاستقبال الفرق الطبية

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المبادرة مستمرة في عملها حتى نهاية العام الدراسي الجاري، بالتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، وبما لا يؤثر على العملية التعليمية، داخل 225 مدرسة بالريف و 921 مدرسة بالحضر بإجمالي 1146 مدرسة في كافة المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تجهيز كافة المدارس لاستقبال الفرق الطبية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مع تنفيذ ضوابط الحملة، التي تتضمن موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج.