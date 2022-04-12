فحص 11 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

قال الدكتور تامر سمير منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم انطلقت هذا العام الدراسي الحالي، إذ أعد 2400 فريق من وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، ودُربوا جيدا.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفريق يمر على المدارس، ويفحص الطلاب للاطمئنان على أوزانهم وطولهم ونسب الهيموجلوبين بالدم، وفي حالة اكتشاف حالة إيجابية من الأنيميا أو السمنة أو التقزم يتسلم كارت به بياناته كاملة، ويخطر بموعد محدد من أحد عيادات التأمين الصحي، ويتجه الطالب إلى العيادة التي تعيد فحصه من جديد ويتم وضع خطة علاجية مناسبة له وتشخيصه صحيا ومتابعته.

فحص 11 مليون طالب في قطاع الحضر والريف

وأوضح منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، أنّ المبادرة تستهدف فحص 11 مليون طالب في قطاع الحضر والريف، منهم 30 ألف وافد، إذ يتلقى الوافدين الخدمات مجانا في العيادات، مشددا على أن المبادرة مستمرة طوال العام الدراسي، وأن الخدمات العلاجية مستمرة حتى في فترة الإجازة الصيفية، حيث تقدّم في عيادات التأمين الصحي.

الخط الساخن المخصص للمبادرة على رقم 106

وشرح منسق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس أن كل من لديه استفسار ةفاته الفحص الطبي من الممكن أن يستفسر عن طريق الخط الساخن المخصص للمبادرة على رقم 106، ممن يجيبون على أي استفسارات أو شكاوى أو توجيه لأقرب نقطة لخدمات المبادرة، موضحًا أن مشكلات سوء التغذية لدى الأطفال والأنيميا ليست سببها قلة الإمكانيات المادية، حيث تلاحظ من خلال المبادرة أن جزء كبير من الطلاب مصاب بالسمنة والأنيميا بنفس الوقت، وهذا يعني أنه يأكل بكثرة ولكنه يأكل بشكل خاطئ.