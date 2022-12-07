15 يوما مدة التظلم على تقارير تقويم الأداء.. اعرف التفاصيل

حدد قانون الخدمة المدنية الإجراءات التي يتخذها الموظفون في حالة رغبتهم بتقديم تظلم على تقارير الأداء التي يحصلون عليها من رؤسائهم في العمل خلال التقييم السنوي الذي يتم في نهاية كل عام، لذلك حدد القانون ما يجب على مَن يريد التظلم على هذه التقارير لأي سبب يراه مناسبا خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

15 يوما مدة تقديم التظلم

وحدد القانون في المادة (26) منه أن مَن يريد التظلم على تقرير تقويم الأداء بمجرد اعتمادها من السلطة يكون ذلك خلال 15 يوما من تاريخ إعلان التقرير، كما حدد قانون الخدمة المدنية جهات تظلم الموظفين بمختلف وظائفهم ومكانتهم في المؤسسة، إذ يكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة بحقهم إلى السلطة المختصة، بينما يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات.

وأوضحت مادة القانون أن لجنة التظلمات تُشكَّل بقرار من السلطة المختصة وتضم ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضوا تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويتم البت في التظلمات خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، وبتوجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف صاحب التظلم بنتيجة تظلمه والأسباب التي تم بناؤه عليها، بالإضافة إلى قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.

الإعلان بالنتيجة

ولف القانون إلى أن تقرير تقويم الأداء لا يعتبر نهائيا إلا بعد انقضاء موعد التظلم منه أو البت فيه، كما أن اللائحة التنفيذية تحدد كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء الخاص به، ونتيجة التظلم منه.