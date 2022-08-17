كيف نظم قانون الخدمة المدنية حصول الموظف على الإجازة بأجر

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد حالات يجوز فيها للموظف الحصول على إجازة خاصة سواء بأجر كامل أو بدون أجر .ووفقا للقانون هناك حالات يستحق فيها الموظف الحصول على أجر كامل خلال مدة الإجازة سواء فى حالات الحج أو المرض أو إصابات العمل وكذلك لأداء الامتحانات .كما يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.وفى جميع الأحوال لايجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة .

حالات استحقاق الإجازة بأجر كامل

ووفقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف الرجل إجازة لمدة 30 يوما طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ولمرة واحدة طوال مدة عمله لأداء فريضة الحج .كما تضمن القانون الجديد استحقاق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، وخول القانون أحقية حصول الموظفة الحامل علي هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص. وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

جواز الحصول على إجازة لأداء الامتحانات

وتضمن قانون الخدمة المدنية جواز حصول الموظف المصاب بإصابة عمل على إجازة بالمدة التى يحددها المجلس الطبي المتخصص .كما يجوز للموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .وأجاز قانون الخدمة المدنية أحقية الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

حالات سفر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل

و يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق نهائيا على قانون الخدمة المدنية فى الفصل التشريعي الأول .