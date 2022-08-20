كيف نظم قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في وظيفة حكومية شاغرة؟

يعد التعيين في الوظائف الحكومية من الأمور المهمة لدى العديد من المواطنين، وهو من الأمور التي حدد لها القانون المصري عددًا من الضوابط والآليات.

شروط التعيين في وظيفة شاغرة

وجاء في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط التي يعد توافرها أمر أساسي للتعيين في وظيفة حكومية شاغرة، ومنها أن يكون التعيين بقرار صادر من رئي الجمهورية أو من يفوضه، وذلك وفقا للمادة قم 12 من القانون، وهذا الاختيار يتم بناء على القدرة، ويكون ذلك من خلال علان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ممنا يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين.

أما عن التعيين في الوظيفة، ففي بداية الأمر يتم عمل امتحان، يشرف عليه الوزير المختص، ويقوم بتنفيذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويكون تعيين الموظفيين، فيكون وفقًا للأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وإذا حصل تساوي بينهم، يكون التعيين بناء على الأعلى، أي أن تكون المعايير وفقا للترتيب: الأعلى مؤهلًا فالأقدم في التخرج فالأكبر سنًا.

الإعلان عن الوظائف

كما اهتم القانون أيضًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ألزمت المادة الـ13 منه كل وحدة، بتخصيص نسبة 5% من وظائفها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحدد رئيس مجلس الوزارء عدد من الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الأمنية أو الحربية وغيره، في حين أصبحت صحتهم تعينهم على العمل مرة أخرى، ويكون التعيين وفقا لاحتياجات الوحدة.

قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة

وبالنسبة عن الإعلان عن الوظائف، فقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد من القواعد للإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم لها، كما ألزمت اللائحة بتشكيل لجنة للاختيار وأيضا الاجراءات المطلوبة لانعقاد الامتحان، كما حددت الائحة وقت معين للإعلان وهو أن يكون في شهر يناير أو شهر يونيو، وبالنسبة لمدة الإعلان فلا يجب أن تقل عن شهر.