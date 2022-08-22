أحذر.. الانقطاع عن العمل يعرضك للفصل في قانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية الجديد ،والذي يعد من أهم القوانين التي تنظم عمل الموظفين بقطاعات الدولة إجراءات المعاش المبكر للموظفين الذين جاوز سنهم 50 عاما مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية مالم يتم اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضدهم.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية فالموظف الذي لم يتجاوز عمره 55 عاما وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، يعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش.

الحقوق التأمينية لموظفي المعاش المبكر

وتسوى الحقوق التأمينية لهذا الموظف بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما يحق لرئيس الجمهورية وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، ولاعتبارات يحددها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة 3 سنوات للموظف الذي بلغ عمره 60 عاما.

حالات إنهاء خدمة الموظف بقطاعات الدولة

وحدد قانون الخدمة المدنية للدولة حالات إنهاء خدمة الموظف لعدد من الأسباب بعضها يرجع للحالات المرضية وذلك بعد العرض على المجلس الطبي المختص لثبوت عدم لياقته صحيا.

وهناك حالات أخري ترتبط بارتكابه أحد الجرائم المخلة بالشرف أو بالأمانة، ووفقا للقانون يجيز القانون للجهة التي ينتمى إليها الموظف إنهاء خدمته بسبب الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوما غير متصلة في السنة، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يوما التالية، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، كما تنتهي خدمة الموظف العام بتقديمه استقالته.

كما أجاز قانون الخدمة المدنية إنهاء خدمة الموظف العام حال الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

حقوق الموظف المتوفى في قانون الخدمة المدنية

وفي حالات الوفاة يحدد قانون الخدمة المدنية إجراءات صرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.