أخصائية تعديل سلوك: تعرض الأطفال الرضع للأجهزة الإلكترونية يؤثر على المخ

قالت نرمين شوقي، أخصائية تعديل السلوك وصعوبات التعلم، إنه يجب عدم تعرض الطفل لأي جهاز إلكتروني سواء تليفزيون أو هاتف محمول أو غيرهما حتى بلوغ عمر السنتين، لأنها تؤثر على نمو المخ، حيث أن المخ لدى الطفل من عمر يوم حتى سنتين يتضاعف 3 مرات، وبالتالي يؤثر على تحصيله الدراسي وتركيزه وانتباهه عندما يكبر.

يجب وضع حدود لتعامل الطفل مع الهاتف

وأضافت «شوقي»، خلال حوارها لبرنامج «مع الناس» المذاع على القناة الثانية، أنه يجب وضع حدود لتعامل الطفل مع الهاتف المحمول، موضحة أن الطفل في عمر 4 أو 5 سنوات له ساعة واحدة يجلس فيها على الهاتف في الأسبوع وليس اليوم، بينما الطفل الذي يبلغ 8 سنوات يكون له ساعتين في الأسبوع.

طريقة تحديد الوقت المناسب لجلوس الطفل على الهاتف

وأوضحت، أن الواقع والمنتشر بين الأطفال هو جلوسهم لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية تصل إلى 7 ساعات في اليوم وهو ما يمثل إدمانا، مشيرة إلى أن هناك طريقة وضعتها منظمة الصحة العالمية لتحديد عدد الساعات المناسبة لجلوس الطفل على الأجهزة الإلكترونية المختلفة في اليوم حسب عمره، وهي ضرب عمر الطفل في الرقم 6، فمثلًا طفل لديه 5 سنوات فإن الساعات المناسبة لجلوسه على الهاتف هي 30 دقيقة في اليوم.

وأشارت أخصائية تعديل السلوك وصعوبات التعلم، إلى أن كل الأجهزة الإلكترونية سواء كانت تليفزيون أو تليفون أو غيره يصدر عنها أشعة كهرومغناطيسية تشكل ضرر كبير للأطفال.