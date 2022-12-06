شروط القبول في جامعة الطفل.. تعرف على مواعيد الدراسة وطرق التقديم

بيئة تعليمية جامعية، تشترك مع المدرسة في تشكيل وجدان الطفل، وتجعله يحتك بأساتذة جامعيين في مختلف التخصصات العلمية، يتدرب ويتعلم في معامل وورش بحثية تُنمي مهاراته وميوله، هكذا تبدو جامعة الطفل، التي تشمل تخصصات في مختلف العلوم وتسهم في تخريج طفل لديه مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، تُكملها الدراسة الجامعية بعد الحصول على شهادة الثانوية.

ضوابط القبول بجامعة الطفل

برنامج جامعة الطفل، هو برنامج ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب بروتوكول تعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، التي تصل لـ36 جامعة، من ضمنهم جامعة سوهاج، والتي يرأسها الدكتور محمد حشمت.

وضّح الدكتور محمد حشمت في حديثه لـ«الوطن»، التفاصيل الكاملة حول جامعة الطفل «تستقبل الطفل من سن 9 سنوات إلى 10 سنوات دون أي مواصفات معينة، عقب التقديم إلكترونيًا على الرابط الذي خصصته أكاديمية البحث العلمي».

تخصصات جامعة الطفل

يقدم الطفل على الموقع الإلكتروني للجامعة، ويتوقف قبوله على أسبقية الحجز، ويبدأ بعدها الدراسة لمدة 6 سنوات، السنة الأولى يُطلق عليها السنة التمهيدية، وتشمل مجموعة من المحاضرات العلمية المُعدة من قِبل أكاديمية البحث العلمي، موحدة على مستوى الجامعات المصرية، في تخصصات العلوم والبيئة والصحة والكومبيوتر والطب والفنون والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، بحسب ما رواه رئيس جامعة الطفل في سوهاج.

وتبدأ المرحلة الثانية أو ما يُطلق عليها المستوى الثاني، ويدرس الطفل نفس الموضوعات التي درسها في السنة التمهيدية ولكن بمستوى أعلى، ثم يبدأ رحلة الدراسة لأربعة سنوات متتالية لكليات متعددة في التخصصات التي درسها.

ويبدأ الطفل الدراسة بالكلية وفق تخصصات تُناسب ميوله، فيقول الدكتور محمد حشمت «بعد تأهيل الطالب لمدة عامين يستطيع تحديد التخصص أو المجال الذي يوافق ميوله ويرغب في استكمال الدراسة به سواء في الطب أو ريادة الأعمال أو علوم الحاسب أو الفنون».

مواعيد الدراسة بجامعات الطفل

جامعة الطفل، لم تكن عائقًا أمام استكمال الطالب تعليمه في المدرسة في أي مرحلة تعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وهو ما وضحه الدكتور محمد حشمت، «التدريس يكون في أيام الإجازات من المدرسة سواء الإجازات الأسبوعية أو إجازات منتصف العام الدراسي أو نهايته».

التدريس في جامعات الطفل يختلف من جامعة لأخرى، فقط في الأنشطة سواء الترفيهية أو الخدمية أو حتى الاجتماعية، وتحرص جامعة سوهاج على تنظيم أنشطة رياضية مختلفة وحفلات كلها تسهم في تكوين شخصية الطفل وتنمي مهاراته.

وعن المصروفات الدراسية لجامعة الطفل، أكد رئيس جامعة سوهاج، أنها مجانية تمامًا دون أي مصروفات دراسية، موضحًا أن الطفل يتخرج فيها عند سن الـ16 عامًا بعد حصوله على التدريبات المكثفة التي تشكل وجدانه، خاصة وأن التدريس والتدريبات يتم في الجامعة الأم، ما يُتيح له فرصة الاحتكاك بالوسط الأكاديمي في سن مبكرة.