مخرجة أطفال لقناة الحياة: عشقت الكتابة والإخراج بأدب الطفل

قالت الكاتبة ومخرجة الأطفال فاطمة المعدول، رئيس لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، إن التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، جاء بسبب سعيها أن تكون نجمة وصحفية ومذيعة، وقبيل تخرجها في المعهد، كتبت مشروع تخرج عن «أدب الطفل».

«المعدول»: لما اشتغلت لقيت قلبي ماشي مع اللي اختاره

أضافت «المعدول»، خلال استضافتها ببرنامج «أطياف»، وتقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها اهتمت بشدة بكل ما يخص أدب الطفل، خلال فترة دراستها، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها في هذه الأعمال، «اخترت ثقافة الطفل بمخي، لكن لما اشتغلت لقيت قلبي ماشي مع اللي اختاره».

واستطردت: «لقيتها أقرب حاجة ليا، ومكنتش أعرف اشتغل فيها ونجحت فيها، وفنون وثقافة الطفل مش متلخصة في أدب الطفل، الطفل بيتربى بحاجات كتيرة من ضمنها الكتاب».

وأوضحت أنها بدأت في مركز ثقافة الطفل كمخرجة أطفال، وهو ما خلق رحابة بالفهم، متابعة: «أنا عملت ورش عمل كتير، ومسرحيات بالممثلين الكبار بالأطفال، وعملت سندريلا وغيرها، شاركني فيها ممثلين كبار زي فاروق الفيشاوي وسمية الألفي ونجاح الموجي وأحمد بدير، والمسرح أرحب من الكتاب».