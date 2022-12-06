الحبس شهر لمديرة مدرسة بتهمة الاعتداء على معلمة في الشرقية 

قضت محكمة جنح الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُديرة مدرسة متهمة بالتعدي بالشتائم والضرب على معلمة بالمدرسة، بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيهًا غيابيًا.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي بلاغ من منى أحمد البيشاوى مقيمة بمدينة الزقازيق معلمة رياض أطفال بمدرسة بإدارة شرق الزقازيق، باتهام مديرة المدرسة بالتعدي عليها بالشتاىم والضرب، وذلك بعد وقوع مشادات بين المديرة وعدد من المعلمات، بسبب رفضها قيامهن بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف وأثناء قيام مدرسة بتصوير الواقعه سقط هاتفها على الأرض وحاولت المديرة أخذه من يد المعلمة المعتدى عليها بعدما التقطت الموبايل من على الأرض، وقامت بضربها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التي تولت التحقيقات، وجرى صدور الحكم السابق ذكره ضد المديرة.