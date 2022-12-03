السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقضية خلية الوراق

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة ببدر، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، في إعادة محاكمته، بـ«خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامه مع آخرين، باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

وجاء في أمر إحالة المتهم، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، قيامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، باستهداف رجال الشرطة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، كما استهدف أيضًا المؤسسات العامة والمنشآت الحكومية.

الانضمام لجماعة إرهابية

أضاف أمر إحالة المتهم أنه وآخرين سبق الحكم عليهم حازوا أسلحة نارية دون ترخيص، واستخدموها في قتل المواطنين المدنيين ورجال الشرطة، فضلًا عن انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القوانين والدستور.

وعاقبت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، في وقت سابٌ، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المتهمين في قضية «خلية الوراق الإرهابية»، عددًا من المتهمين بالإعدام والمؤبد والبراءة.