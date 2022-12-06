السجن 5 سنوات لطالب تسبب في مصرع طفل وإصابة شقيقه بالشرقية

قضت محكمة منيا القمح بمعاقبة طالب بالسجن 5 سنوات بتهمة مقتل طفل وإصابة شقيقه بعدما صدمهما بسيارته أثناء استقلالهما «توك توك» للذهاب إلى المدرسة.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بمصرع طفل وإصابة شقيقه في حادث

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول، يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة «وتوك توك»، ما أسفر عن مصرع «ياسين محمود سعيد عثمان» تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم التجريبية بمشتول السوق، وإصابة شقيقه «محمد» 11 عاما، بكدمات في الساقين والذراعين ونزيف من الأنف.

وتمكنت الشرطة من ضبط «محمد م. ع»، 17 عاما، طالب في الصف الثالث الثانوي، المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم «8276 / 2022» جنح مركز مشتول السوق، ومحضر آخر خاص بتقرير من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق ويحمل رقم «5 / 601 ح» نقطة مستشفى الأحرار لسنة 2022.

وقوع الحادث أثناء ذهاب الطفلين إلى المدرسة

وتبين أن الطفلين كانا في طريقهما إلى المدرسة في مركز مشتول السوق مستقلين «توك توك»، إلا أن قائد سيارة ملاكي صدم «التوك توك»، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.