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السجن 5 سنوات لعامل سرق «توك توك» بالإكراه في سوهاج 

كتب:

فهد بلوم
03:54 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
حبس متهم - أرشيفية

حبس متهم - أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج عاملا بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

سرقة «توك توك»

ووقعت تفاصيل الواقعة بدائرة مركز ساقلته بسوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه «ع. م» يفيد قيام المتهم «م. س» بسرقة «توك توك» الخاص به والنقود تحت تهديد السلاح وبالإكراه.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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