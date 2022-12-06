أخبار المونديال والمنصورة الجديدة في العدد الجديد من مجلة «حريتي»

صدر العدد الجديد من مجلة «حريتي» التي تصدر عن مؤسسة دار التحرير، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي شريف عطية، والذي كتب مقالا داخل العدد، كما تضمن العدد موضوعات سياسية ورياضية لاسيما التي تتعلق بفعاليات المونديال أو كأس العالم 2022 المقام في قطر.

مجلة حريتي

وحمل غلاف العدد الجديد من مجلة حريتي 3 عناوين جائت كالتالي:

- المنصورة الجديدة تدخل الدقهلية عصر المدن الذكية

- أسود الأطلسي شرفونا.

- نور: خطواتي محسوبة

وعنون الكاتب الصحفي شريف عطية رئيس تحرير مجلة حريتي مقاله بالعنوان الآتي: قانوني ينهي مشكال الملايين.