6 شروط للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2023.. اعرف التفاصيل

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب تقديم طلبات التقديم للأم المثالية 2023 اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر ولمدة شهر حتى 5 يناير المقبل 2023، بكل مديريات التضامن الاجتماعي من خلال عدة شروط محددة.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية 2023

وأشارت وزارة التضامن في تقرير صادر عنها إلى أن شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية 2023 ما يلي.

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

- تكون الأم ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية مثل «محافظة البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والوادي الجديد، ومرسى مطروح»، بحد أقصى 5 أبناء.

- أن يكون للأم قصة عطاء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات.

- إذا كان أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط يكون متميزًا بأحد المهن.

- يُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم.

معايير الاختيار تتمثل في الحفاظ على تماسك الأسرة

وقال مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن شروط اختيار الأم المثالية 2023، ستكون وفقا لمعايير وضعتها الوزارة، تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، إلى جانب أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.