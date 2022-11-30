«قصور الثقافة» تنظم ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالأقصر

أعلنت وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الملتقى الثقافى لدمج شباب الحدود، في الفترة من 1 حتى 7 ديسمبر 2022 بمحافظة الأقصر.

وقالت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقصور الثقافة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية، يهدف لتنمية الروح الوطنية في نفوس أبناء هذه المحافظات، باعتبارهم جزءا من نسيج المجتمع المصري، ودمجهم مع شباب العاصمة، وإتاحة الفرص للشباب للتعارف وتبادل الخبرات، إذ يقام بمشاركة الشاب من سن 18 سنة من كل من شمال وجنوب سيناء، أسوان ومنطقة حلايب وشلاتين، الوادي الجديد، مطروح وواحة سيوة، إلى جانب عدد من شباب محافظة القاهرة.

تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية

وأشارت إلى أن هيئة قصور الثڨافة، تستضيف هؤلاء الشباب على مدار أسبوع كامل، إذ يتضمن الملتقى، تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، منها ورش عمل فى مجالات متنوعة، من بينها المشغولات الجلدية، الخيامية، الطرق على النحاس، الدراما المسرحية، الشعر، إلى جانب المحاضرات واللقاءات التوعوية والندوات، بالإضافة الى زيارات تثقيفية إلى معالم وآثار محافظة الأقصر.

ويأتي ملتقى شباب الحدود، ضمن المشروع القومي أهل مصر، الذي يستهدف فئات للمرأة والطفل والشباب في مختلف أرجاء مصر.

واختتمت قصور الثقافة، اليوم، فعاليات الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة، الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 23- 30 نوفمبر الجاري، ضمن مشروع أهل مصر.

وتضمن العديد من الفعاليات، من بينها محاضرات توعوية وورش فنية، لتدريب الفتيات على الحرف البيئية والتراثية، وهي: ورشة إعادة إستخدام الورق والتطريز والرسم على القماش، ديكوباج وغيرها.