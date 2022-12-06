دراسة: 36% من لاعبي الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط مصابون بالقلق النفسي

أظهرت دراسة استطلاعية، أن سلامة الصحة النفسية تُعدّ أحد أكبر العوامل التي تؤثر في اللاعبين المحترفين، إذ كشفت الدراسة أن 36% من محترفي الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا يشعرون بالقلق بشأن حالتهم النفسية أكثر من اللاعبين الآخرين.

ويولى ممارسو الألعاب الإلكترونية المحترفون العادات الصحية وأنماط الحياة اهتمامًا كبيرًا بحسب الدراسة، التي أظهرت أن 35% منهم يعتنون بالتحضير الذهني السليم، و26% يحرصون على الحصول على وقت كافٍ من النوم.

48% من محترفي الألعاب يفضلون مواصلة اللعب لتحسين الأداء

وفي المقابل، يفضّل 48% من محترفي الألعاب والرياضات الإلكترونية مواصلة اللعب لتحسين الأداء بدلًا من أخذ المزيد من فترات الراحة للنوم أو تناول الطعام الصحي.

ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة وينشستر حول التنبؤ بإضطراب الصحة النفسية في أوساط اللاعبين الممارسين للرياضات الإلكترونية، أن تلك الإضطرابات منتشرة بكثرة بينهم، وبمستوى مماثل لممارسي الرياضات الاحترافية الأخرى مثل كرة القدم. وأظهرت النتائج أيضًا أن اللاعبين المحترفين يمكن أن يواجهوا مشاكل في النوم والإرهاق والرُّهاب الاجتماعي.

وأثبت استطلاع كاسبرسكي أن اللاعبين المحترفين يُبدون قلقًا أكثر من غيرهم بشأن الصحة النفسية، وأن 88% من محترفي الألعاب الإلكترونية يرون أن الشعور بالصحة والعافية ضروري لتحقيق الأداء العالي في الألعاب.

محترفو الرياضات الإلكترونية يهتمون بصحتهم

كذلك، يتعامل اللاعبون المحترفون مع صحتهم بمسؤولية أكبر، ويهتمون في الغالب بالعادات الصحية، إذ يهتمّ 26% بالحصول على وقت كافٍ من النوم، ويحرص 35% على أن يكونوا مستعدين ذهنيًا، فيما قال 26% إنهم يأخذون وقتًا من الراحة لتحريك أجسامهم ما أمكنهم ذلك.

ويرى 48% من محترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية أهمية أخذ وقت من الراحة أو استراحة للنوم أو تناول الطعام الصحي لتحسين أدائهم. وبالمقارنة، فإن 64% من كبار المؤثرين في عالم الألعاب يفضلون مواصلة اللعب على أخذ فترات استراحة.

ووصفت مارينا تيتوفا نائب الرئيس لتسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، مستوى التنافس في بطولات الألعاب الإلكترونية بـ «الشديد»، مشيرة إلى أنه يصل أحيانًا إلى حدّ المنافسة في الرياضة الحقيقية.

وقالت: «يقضي اللاعبون المحترفون الكثير من الوقت في الاستعداد الكامل للعبة من أجل بلوغ مراتب متقدمة فيها، حيث تلعب المهارات الشخصية والبرمجية، بجانب المهارات الفنية للعبة، دورًا كبيرًا في الفوز. وتُظهر دراستنا الاستطلاعية في هذا الإطار أيضًا أن 82% من محترفي الألعاب يرون بأن الفوز مرتبط بالصحة النفسية للاعب».