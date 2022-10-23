«خبير معلوماتي» يكشف طرق حجب الألعاب الإلكترونية الضارة عن الأطفال

كشف المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن طرق حجب المحتويات والألعاب الضارة عن الأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا وجود نظام يسمى بالرقابة الأبوية أو الرقابة الأسرية على كل أنظمة التشغيل لشبكة الإنترنت، وبناء على ذلك النظام يتم حجب أي مواقع ضارة وغير مناسبة للأطفال تلقائيًا.

طريقة تفعيل نظام الرقابة الأبوية

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» مع المذيعتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، إنّ تفعيل هذا النظام على أي جهاز خاص بالطفل سواء هاتف أو حاسوب، يكون بإنشاء حساب على الجهاز الخاص بالوالدين، وبعدها إنشاء حساب أخر خاص بالطفل، وتحديد عمره ونوعه سواء ذكر أو أنثى، وبناءً عليه يتم عرض المحتويات المناسبة للطفل المستخدم.

وأضاف أن الأطفال عندما تنشىء حسابًا لها، يحددون سن أكبر من 21 عامًا، لذلك تكون كافة المحتويات الضارة مفتوحة أمامهم، مشددًا على ضرورة قيام الأب أو الأم بإعداد النظام على أي جهاز جديد قبل أن يستخدمه الطفل.

برمجة الأجهزة القديمة على نظام الرقابة الأبوية

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه يمكن إعادة برمجة الأجهزة القديمة على نظام الرقابة الأبوية السالف ذكره، متابعًا أن ذلك النظام يسري على المتصفحات والتطبيقات كافة، ولكن تكمن الصعوبة في مشكلات «التريند».

وذكر أن نظام الرقابة الأبوية يحجب التطبيق الضار بأكمله من على المتجر، وليس محتوى ضار بعينه على التطبيق، إذ أن المبرمج عندما يرفع أي تطبيق على المتجر يجب أن يحدد السن المناسب للمستخدم، وبالتالي حجمه بالكامل لدى برامج الرقابة الأبوية.