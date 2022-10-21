«تعليم القاهرة» تحذر من الألعاب الإلكترونية وتشدد على منع الهواتف داخل المدارس

حذرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال والطلبة، ووجه محمد عطية، مدير المديرية، الشؤون التنفيذية وإدارة العلاقات العامة والإعلام ومديري عموم الإدارات التعليمية بوضع خطة لمجابهة تلك الظاهرة السلبية ومتابعة تنفيذها بالإدارات التعليمية.

وشدد محمد عطية، في بيان له، على ضرورة تطبيق الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية، والذي شدد فيه على منع كل أشكال العنف والعقاب البدني والتنمر داخل المدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب والطالبات.

وأكد مدير المديرية، منع المعلم من استخدام الهاتف نهائيا في أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية والتأكيد على تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على الطلاب، والإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ، والتواصل الفوري والمباشر مع الإدارة والمديرية والوزارة.

الاهتمام بالأنشطة المدرسية

ودعا مدير المديرية الإدارات التعليمية والمدارس ومسؤولي الأنشطة والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومجالس أمناء الآباء والمعلمين، إلى التعاون وتوعية الطلاب بخطورة تلك الألعاب، والتأكيد على عدم ممارستها حرصا على سلامتهم، مع تأكيد الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

وأشار مدير تعليم القاهرة إلى أن الألعاب الإلكترونية المتداولة خطرة على حياة الأطفال، مشددا على أهمية وجود رقابة من ولي الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التي من الممكن أن تؤثر على شخصيتهم فيما بعد، ووقوعهم فريسة لإدمان هذه الألعاب الإلكترونية الخطيرة.

رسائل عاجلة لأولياء الأمور

ووجه محمد عطية، أولياء الأمور متابعة أبنائهم متابعة جيدة ومراقبة سلوكهم وتوعيتهم بمخاطر تلك الألعاب الإلكترونية الخطرة: «أبنائكم فلذة أكبادكم راقبوهم وصاحبوهم واهتموا بتفاصيلهم ووجهوا سلوكهم وادعموا مواهبهم وتواصلوا مع المدرسة قبل فوات الأوان فابناؤكم هم أبناؤنا مستقبل الغد وسواعد مصرنا القوية».