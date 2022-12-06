«تصديري الطباعة»: الابتكار في تغليف المنتجات يساهم في زيادة الصادرات

قالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب، إن الابتكار في حلول الصناعة وأشكال العبوات الإنتاجية المصدرة يعتبر أحد وسائل زيادة الصادرات المصرية لكافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الابتكار في الأشكال النهائية للعبوات والإنتاج الموجه للخارج يعتبر حل سريع لمسألة رفض بعض الصفقات التصديرية لأن الشكل النهائي للمنتج وسيلة لتوسيع التصدير للخارج.

دعم للصادرات يصل إلى 2%

وأضافت خلال كلمتها بجلسة الابتكار في الصناعة على هامش معرض Pacprocess - Food Africa، أن تسجيل العلامات التجارية في الخارج يجعل الإنتاج مطلوب بشكل أوسع وهناك دعم يصل إلى 2% مقدم من وزارة التجارة والصناعة للصادرات المسجلة للعلامة التجارية.

ووفقا لبيان صحفي، كشف أحمد رضا مساعد وزير الصناعة والتجارة ومدير المراكز التكنولوجية، أن جائزة الابتكار الصناعي تركز على قطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والطباعة والتغليف، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم يدخل فيها القطاع الخاص واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة وسيتم إعلان الشروط خلال يناير 2023.

تنمية الفكر الابتكاري في الصناعات المختلفة

وأشار مساعد وزير الصناعة، إلى أن الوزارة تسعي إلى تنمية الفكر الابتكاري في الصناعات المختلفة، والاتجاه إلى تلبية احتياجات الأسواق الخارجية عبر القطاع التصديري في مصر والعمل على علاج كل التحديات التي تواجه القطاع الإنتاجي.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديد لوزارة الصناعة والتجارة تشهد تحديث 4 محاور في ملف الابتكار، المحور الأول التوعية بأهمية الابتكار ومحور لدعم الابتكار في الصناعة ومحور ثالث لربط البحث العلمي بالصناعة، والمحور الأخير هو تطبيق الأفكار على أرض الواقع في العملية الإنتاجية والتصنيعية

وأكدت إيمان عبد المحسن مسؤول قطاع الطباعة والتغليف بمركز تحديث الصناعة، أن المركز يدعم المصانع في حل مشكلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر وتأهيل المصانع ومساعدتها في الحصول على الشهادات المعتمدة، مشيرة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وتأهيل المصنعين لهذه المرحلة.