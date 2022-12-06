«التموين»: حملات مع «الزراعة» على مصانع الأعلاف لضبط الأسعار

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الوزارة تقوم بحملات مكثفة لرصد المخالفات واحتكار الأعلاف، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة وأن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي تتأثر بشكل كبير بعدم توافر الأعلاف، لذلك كان يجب تشكيل لجنة عليا للأعلاف تحت رعاية وزير الزراعة المهندس السيد القصير، لتحديد سعر تكلفة طن علف الصويا، حيث لا يزيد سعر تداوله في السوق عن 22 ألف ونصف جنيها، ووقع منتجي الدواجن على هذا السعر.

إتاحة الأعلاف وتوفيرها بسعر عادل

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال لقاء مع مصطفى سعد مراسل قناة «dmc»، أنّه يوجد توجيهات بإتاحة الأعلاف وتوفيرها بالسعر العادل، وألا يزيد عن 22 ألف ونصف للطن، حتى لا يزيد سعر العلف وبالتالي أسعار الدواجن والبيض في السوق، لافتًا إلى أن إنتاج كرتونة بيض يستهلك 5 كيلو علف.

تنظيم حملات على مصانع الأعلاف

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه جرى تنظيم حملات اليوم على مصانع مدينة قويسنا الخاصة بالأعلاف، لمتابعة الأسعار والفواتير ومستندات الإتاحة، والتأكد من توافر الأعلاف، وبالأسعار التي تم التوجيه بها، كاشفا أنه تم ضبط 50 طن صويا مستنداتها غير متاحة وغير معلن عن المصنع التي جاءت منه.