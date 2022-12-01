مسؤول بمصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف: «ابدأ» قدمت لنا دعما كبيرا

قال الدكتور محمود أبو العزم، مسؤول بمصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف، إنّه جرى إنجاز تراخيص المباني والتشطيب وتركيب 5 خطوط إنتاج وتدريب فرق العمل بالتعاون مع مبادرة ابدأ، وكل ذلك في غضون 9 أشهر فقط.

تصدر منتجاتنا إلى الخارج

وأضاف أبو العزم، في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «الطاقة الإنتاجية بالمصنع عالية، ونصنع حوالي 60 ألف وحدة في السنة، وسنصدر منتجاتنا بالتعاون مع مبادرة ابدأ».