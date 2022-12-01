لجنة من «التموين والزراعة» تداهم شركات بيع الأعلاف في السوق السوداء

في إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شنت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف.

وضمت اللجنة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، وبعض مأموري الضبط القضائي ومهندسي الرقابة والتفتيش بوزارتي الزراعة والتموين.

تفتيش مفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف

وقامت اللجنة بالتفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية ومن خلال التتبع والمعلومات، تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة ودون فواتير وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفه للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تفتيش ثلاثة مصانع أعلاف

وعلى الجانب الآخر تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.

وتستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.