موسكو تعلن تحرير 60 جنديا روسيا من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استعادة 60 جنديا روسيا أسيرا كانوا في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، بعد عملية تفاوض، كانوا يواجهون خطرا كبيرا في الأسر.

تأهيل الجنود المحررين

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم»، أنّ الجنود المحررين سيتم نقلهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الروسي، إلى موسكو، للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية، موضحا أنّ جميع المحررين يتلقون منذ الآن كل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

يذكر أنّ روسيا أعلنت بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي، وتستمر المواجهات خلالها إلى الآن.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخبارتي، اليوم، بأنّه من المحتمل أن تنظر روسيا إلى التفجيرات الأخيرة في المطارات القريبة من ريازان وإنجلز باعتبارها واحدة من أهم الإخفاقات الاستراتيجية لحماية قواتها منذ بدء عمليتها في أوكرانيا.

انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية ومنطقة ساراتوف الروسية

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية - في منشور على تويتر - أنّه "في 5 ديسمبر 2022، أفادت عدة مصادر مفتوحة عن انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية، في منطقة ساراتوف الروسية، وفي مطار دياجيلييفو بالقرب من ريازان، جنوب شرق موسكو.

وبحسب ما ورد تضررت قاذفتان من طراز «توبوليف تو-95» في إنجلز وقتل 3 أشخاص، عندما انفجر خزان وقود في دياجيليافو.

وأضافت الوزارة البريطانية: «لم يتم تأكيد أسباب الانفجارات، ومع ذلك، إذا قدرت روسيا أنّ الحوادث كانت هجمات متعمدة، فمن المحتمل أن تعتبرها من أهم الإخفاقات الاستراتيجية لحماية قوتها منذ حربها على أوكرانيا».

ووفقًا للوزارة البريطانية، فإنّ المواقع أعمق بكثير داخل روسيا من الانفجارات المماثلة السابقة، حيث تقع إنجلز على بعد أكثر من 600 كيلومتر من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

وتعد إنجلز قاعدة عمليات رئيسية للطيران طويل المدى الروسي داخل غرب روسيا وهي موطنا لأكثر من 30 قاذفة قنابل ثقيلة.

توقعات بنقل الجيش الروسي القاذفات مؤقتًا إلى المطارات المتفرقة

وتساهم هذه الطائرات في قوة الردع النووي لروسيا، وجرى استخدامها بشكل متكرر لإطلاق صواريخ كروز التقليدية على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أنّه من المرجح أن ينقل الجيش الروسي القاذفات مؤقتًا إلى المطارات المتفرقة، ومن المحتمل أن يسعى التسلسل القيادي الروسي إلى تحديد وفرض عقوبات صارمة على الضباط الروس الذين يُعتبرون مسؤولين عن السماح بالحادث.