15 يوما إجازة للمصريين العاملين بالسعودية.. ومفاجأة بشأن مواعيد العمل

يبحث الكثير من المواطنين قبل رمضان المبارك عن مواعيد العمل الجديدة التي يتم تنفيذها والعمل بها خلال الشهر الكريم، ومن بينهم العاملين بالمملكة العربية، إذ أعلن البنك المركزي السعودي عن أوقات العمل الجديدة، سيتم تطبيقها أثناء الصيام.

العمل من 10 صباحا وحتى الـ4 عصرا في رمضان

وحدد البنك المركزي السعودي بدء ساعات العمل من 10 صباحاً حتى 4 مساء، فيما ستكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك في رمضان من 9:30 صباحا حتى 5:30 مساء.

كما أوضح أيضا أيام إجازة عيد الفطر المبارك والتي من المقرر أن تبدأ بنهاية عمل يوم الخيمس 27 رمضان الموافق 28 أبريل 2022، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 7 شوال المقبل الموافق 8 مايو 2022.

أيام الإجازة لعيدي الفطر والأضحى

وأشار إلى أن إجازة عيد الأضحى والتي ينتظرها الكثير من المواطنين والعاملين في السعودية لزيارة ذويهم وتقديم الأضاحي والذهاب إلى التنزه، ستبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء 7 ذي الحجة الموافق 6 يوليو 2022، وستستأنف البنوك أعمالها يوم 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو 2022، وذلك على أن تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

بينما تفتح البنوك أبوابها عدد من فروعها ومراكز التحويل المالية في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، للعمل خلال فترات معينة بأيام الأعياد، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.