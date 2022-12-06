 السوبرانو تحية شمس الدين: «زوجي علي عثمان كان يريد تقديم أوبرا عربية»

تحدثت السوبرانو تحية شمس الدين، مطربة الأوبرا، عن مسيرة زوجها الموسيقار السوداني الراحل علي عثمان الحاج، وذلك خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc».

كان ينوي الهجرة لكندا

وأشارت إلى أنها قابلته خلال دراستهم الثانوية في معهد الكونفستوار، موضحة أن عمرها آنذاك كان 15 عاما، وحصل على الثانوية العامة من السودان، وجاء القاهرة وكان ينوي الهجرة لكندا إذ كان عازفا مشهورا للآلات الايقاعية والجيتار وقتها في السودان.

وأوضحت أنها قابلته ووجدت أنه من الشخصيات الكتومة التي لا تتحدث كثيرًا ولكنها تجيد قراءة من حولها، لافتة إلى أنهم درسوا المرحلة الثانوية وتدرجوا مع بعضهم حتى تخرجهم من المعهد.

ووصفت شمس الدين زوجها الراحل بأنه كان شغوفًا بالموسيقى لافتة أنه ترك السودان، وجاء للقاهرة من أجل دراسة الآلات الإيقاعية، موضحة أنه كان داعما أساسيا ومشجع لها، ولم يعتبرها منافسة له رغم عملهم في نفس المجال، وكان يساعدها ويتمنى عمل أوبرا باللغة العربية.

شغوفًا بالموسيقى

واعتبرت أن أكثر ما شدها له شغفه بالموسيقى لدرجة أنه كان يستخدم أي شيء أمامه للعزف والموسيقى، وكان مشغولا بالموسيقى وحصل على الماجستير والدكتوراه في الإيقاع.