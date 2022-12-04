يحيى خليل يختتم حفلاته في 2022 بدار الأوبرا الخميس المقبل

يختتم الموسيقار العالمي يحيى خليل حفلاته لعام 2022 في الساعة 8 مساء الخميس المقبل، على المسرح الصغير، إذ أعد برنامجًا فنيًا مميزًا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من أبرع العازفين ويضم عددًا من أعماله الخاصة، إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة.

عودة لحفلات أمريكا

وأكّد المايسترو يحيى خليل، أنَّه فور انتهائه من جميع ارتباطاته الفنية بمصر يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حفلاته هناك، وذلك بعد أن أنهى جولة فنية قدم خلالها سلسلة حفلات أبرزها يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام.

كما شارك بحفل في حديقة شيكاغو هامبولدت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي لموسيقى العالم وهو المهرجان الذى تضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم .

رائد موسيقى الجاز

يذكر أنَّ يحيى خليل، يعد رائدًا لموسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذى جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، فقد اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عددًا كبيرًا من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.