«عيون الروح».. معرض فني لابنة الراحل فريد شوقي في الأوبرا

تستضيف قاعة المكتبة الموسيقية بقاعة زياد بكير معرضا فنيا بعنوان «عيون الروح» للفنانة التشكيلية عبير فريد ابنة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، وذلك في الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر 2022، يضم المعرض نحو 40 لوحة بخامات مختلفة «ميكسد ميديا».

ويفتتح المعرض الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وذلك يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في السابعة مساء.

أبرز المعلومات عن عبير فريد شوقي

ورثت الفنانة حب الفن من والدها فريد شوقي، وحصلت على بكالوريوس معهد السينما قسم إخراج وعملت بالإخراج لعدة سنوات.

تمارس الرسم كهواية منذ الطفولة، ثم اتجهت إلى دراسة فن الرسم كدراسات حرة، كما تمارس التصوير الفوتوغرافي وكتابة الشعر.

شاركت في العديد من المعارض الجماعية منها:

- معرض لمسات معرض منمنمات للأعمال الصغيرة ديسمبر 2017.

- ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب الخامس قاعة الأهرام 2018.

- معرض بجامعة عين شمس 2020 في إطار برتوكول التعاون بين دار الأوبرا والجامعة.