محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في مشروعات إحلال الغاز الطبيعي

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، وذلك لبحث آخر مستجدات المرحلة الثانية من المشروع.

توصيل الغاز الطبيعي

وناقش الطرفان خطة التوسع في توفير الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة بالمشروعات الاستثمارية الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء عن المزارعين والمستثمرين.

137 مليون جنيه لتوصيل الغاز

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تعد أول محافظة صحراوية في أفريقيا يصل إليها الغاز الطبيعي، بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 137 مليون جنيه، كأحد أكبر إنجازات الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.