محافظ سوهاج: إصلاح كسر في أحد خطوط الغاز بمركز ملوي وعودة الضخ الطبيعي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال الإصلاح الجارية للكسر المفاجئ الذي وقع في أحد خطوط الغاز الطبيعى بقرية المعصرة شرق ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي.

أعمال الإصلاح الجارية للكسر المفاجئ

جاء ذلك بحضور هشام فايز نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وأحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، واتخاذ التدابير الأمنية وإجراءات السلامة خلال الإصلاح.

اطَّلع نائب محافظ المنيا على الموقف الحالي للأعمال، حيث تم إغلاق المحابس المغذية للخط، وبدأت أعمال الإصلاح، موجهاً مسئولي الوحدة المحلية لمركز ملوي بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز الطبيعي المغذية للمنطقة، لاتخاذ كل التدابير الأمنية، وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح، ولم يترك نائب المحافظ الموقع إلا بعد اتمام عملية الإصلاح وعودة ضخ الغاز الطبيعي مرة أخري.

استمرار فعاليات مبادرة أنت الحياة

وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ عدد من مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة شملت مبنى الوحدة الصحية، ومبنى التضامن الاجتماعي ومركز الشباب، ومبادرة أنت الحياة التي تمثل أولى المبادرات التوعوية الكبرى لمؤسسة حياة كريمة، وتعتبر قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية تطلقها مؤسسة حياة كريمة تباعًا مرورًا بكافة محافظات الجمهورية، تضع بناء الإنسان أولويتها.

وواصلت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ مبادرة «أنت الحياة»، بقرية المعصرة في مركز ملوي، بجنوب المنيا، لليوم الثاني علي التوالي، وهي عبارة عن قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية تطلقها مؤسسة حياة كريمة تباعًا بكافة محافظات الجمهورية، لتضع بناء الإنسان في أولويتها.

وقال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، إن المبادرة انطلقت بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وعدد من الجهات الشريكة، عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ، والمشاركة الفعالة لمؤسسة حياة كريمة فيه، لتنطلق بالأخضر، للحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، كما تتضمن فعاليات موسعة لذوي الهمم بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم.