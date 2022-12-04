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قطاع الغاز الطبيعي في مصر يشهد تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية

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الوطن
05:25 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية لافتتاح احدى محطات الغاز الطبيعى

صورة أرشيفية لافتتاح احدى محطات الغاز الطبيعى

حققت مصر العديد من الاكتشافات الغازية خلال الفترة الماضية، خاصة أن قطاع الغاز الطبيعي، شهد تطورا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما جعل مصر تكون دولة جاذبة بشكل جيد للكثير، الشركات الأجنبية ذات الاستثمارات المرتفعة للعمل في البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في الاراضي المصرية، عقب تحقيقها نجاحات كبيرة في الاكتشافات الجديدة خاصة عقب حقل «ظهر».

 وأصبحت مصر مصدر للغاز الطبيعي، ومركز إقليمي للطاقة والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، سواء كان إنتاجها وتصديرها من فائض الإنتاج، أو تصدير الغاز الطبيعي المنقول لها، من الدول المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، التي ترسل الغاز الطبيعي الخاص بها إلى مصر، لتتم إعادة تسييله وتصديرة مره أخرى، من خلال ناقلات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، إذ أصبحت الدولة المصرية إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لأوروبا.

وبدأت مصر خطوات إيجابية نحو زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، من خلال تذليل الكثير من العقبات التي تقف عائق في جذب استثمارات جديدة، ودفع المستحقات والمديونيات التي كانت على الدولة للشركات الاجنبية وكذلك انهاء كل المنازعات الدولة التي كانت بين مصر، وشركات الغاز الأخرى.

ويأتي ذلك في ضوء الاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخرا مع كبرى شركات الغاز العالمية، التي تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، وهو ما يزيد من الانتاج والصادرات وكذلك تنمية وزيادة الدخل الأجنبي من قبل الصادرات.

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