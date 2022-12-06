سفير سيراليون: مصر محط أنظار الدول الأفريقية لعقد شراكات تجارية

التقى المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، صادق سيلا، سفير دولة سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له، في إطار زيارته لمحافظة الدقهلية لبحث سبل التعاون التجاري، وتفقدوا معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة وعدد من المصانع لبحث آلية تصدير هذه المنتجات لهم، وأبدى السفير والوفد المرافق له إعجابهم الشديد بمصانع المنطقة الصناعية وبالمنتجات التي تتمتع بجودة عالية.

بحث سبل التعاون بين البلدين

وبحسب بيان للغرفة التجارية بالدقهلية، فقد نظم رئيس الغرفة التجارية مع سفير سيراليون، والدكتور مصطفى عنان، مدير المنطقة الصناعية بجمصة، حوارا طويلا لبحث سبل التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي.

سفير سيراليون: مصر محط أنظار الدول الأفريقية

وأكد سفير سيراليون أن مصر محط أنظار الدول الأفريقية لعقد شراكات متبادلة في مجال تصدير واستيراد المنتجات ومستلزمات الإنتاج والتبادل التجاري في كافة الأنشطة والمجالات.

كما أشار السفير إلى أنه يتم دراسة إقامة خطوط جوية وبرية بين مصر وسيراليون، لتعزيز وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي النقل والطيران، لأن هذا سيكون له عامل قوي لتحقيق أهداف التعاون التجاري المشترك.

وذكر سفير سيراليون أن الهدف من زيارة محافظة الدقهلية هو الاطلاع على منتجات المصانع التي نحتاج إليها تمهيداً لتصديرها إلينا.